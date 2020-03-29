Bazı temaslar için Japonya’da bulunan ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelenmesiyle bu ülkedeki izlenimlerini AA muhabiriyle paylaşan Sancak, "Özellikle Avustralya ve Kanada’nın çekilme kararından sonra olimpiyatların bir yıl ertelenmesini yerinde buluyorum. Bu ortamda, bu konsantrasyonda insanlar organizasyona motive olamayacaktı. Karantina problemi de olacaktı." dedi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın gelecek yıl aynı isimle yapılacağına dikkati çeken Sancak, "Burada hediyelik eşya satan bir mağazaya uğradım. Hediyelik eşyada 2020 yazıyordu, ’İndirim isterim’ dedim; güldüler. Erteleme buradaki hediyelik eşya satışlarını etkilemiş durumda. Şu anda yüzde 10 indirimli satıyorlar." diye konuştu.

Birkaç gündür Tokyo’da olduğuna dikkati çeken Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Japonya hükümeti, olimpiyatların elenmesinden sonra insanlara daha ziyade evde bulunmalarını telkin etti. Genelde Japonlar buna uyuyor. Ticaret ve hayat devam ediyor. Olimpiyatların yapılacağı voleybol salonu, kaldığım otelin hemen yanında bulunuyor. Plaj voleybolu merkezi de var. Trafiğin aktığını da görüyorsunuz, hayat devam ediyor. Japonlar bilinçli insanlar; normal zamanlarda bile hasta olduklarında maske takan insanlar. Genel yaşamın içinde bu disipline dikkat ediyorlar."

Koronavirüs salgını sonrası Japonya’da insanların olimpiyat konusunu çok düşünmediğini anlatan Sancak, "Genelde insanlar evde kalma kuralına uyuyor. Metro gibi yerlerde birbirlerine yaklaşmamaya gayret ediyorlar. Japonya’da her yer çok temiz, hijyene sıkı riayet ediliyor. Japonya’nın bunu kolay atlatacağını düşünüyorum, sağlık sistemi de buna hazırdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu süreç uzayacak gibi gözüküyor"

Türkiye’de ve Avrupa’da liglerin ertelendiğini hatırlatan Sancak, "Bu süreç uzayacak gibi gözüküyor. Bence normal neticelerin, olduğu gibi tescil edilmesinde fayda var. Avrupa kupalarına katılacak kulüplerin bildirilmesi lazım. Küme düşmenin kaldırılarak aşağıdan gelecek takımlarla geniş bir lig olmalı. Bu, her branş için geçerli. Kademeli şekilde gelecek sezonlarda takım sayısı düşürülebilir. Her şeyin başı sağlık." diye konuştu.

İşin psikolojik havasının kaçtığını belirten Sancak, "Liglerin mayıs ayında oynanmasının da bir anlamı olmayacak. İnsanların ilgisi dağıldı. Tabii ki yayın kuruluşlarını ilgilendiren sıkıntılar var. Yapacak bir şey yok, başa gelen çekilir. Önemli olan az sayıda insan kaybıyla bu işi atlatmak." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Japonya’da da birçok yerin kapalı olduğunu vurgulayan Sancak, "Lokantalar da kapalı, direktife uyuluyor. Japonya’daki süreç bizi de negatif etkiledi. Bazı toplantılarımızı iptal etmek ya da internet üzerinden yapmak zorunda kaldık. Kaldığım otelde çok az insan var. Salgın tabii bütün dünya ekonomisini etkiledi." ifadelerini kullandı.

Son olarak Kazakistan Kadın Milli Takımı’nı çalıştıran ve bu ekibi 2019 Asya Şampiyonası’nda 5. yapan Sancak, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya ve Türk sporunu da zor bir senenin beklediğini kaydederek, "Umudumuz bu zor günlerin çabuk sonuçlanması ve önümüzdeki sezonun iyi geçmesi. Arkasından 2021’de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın en iyi şekilde organize edilmesini arzu ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.