Fitnesste hedefi dünya ve Avrupa şampiyonluğu

Ekvador'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Cemre Olgun Çayır, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

İlkokula gittiği dönemde resim kursuna başlayan Cemre Olgun Çayır, kursun ilk gününde arkadaşının eşofmanının sırtında gördüğü "jimnastik" yazısını ailesiyle paylaştı. 17 yaşındaki sporcu, daha sonra Çukurova Üniversitesi Spor Kulübünde cimnastik eğitimi almaya başladı.

Önce Artistik, devamında ritmik cimnastik yapan Cemre Olgun Çayır, üç yıl önce fitness branşına yoğunlaştı. Bu spor dalında kısa sürede ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde etmeye başlayan genç sporcu, 12-16 Eylül'de İstanbul'da yapılan Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası-Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri genç kadınlar fitness kategorisinde birinci olarak Ekvador'daki Dünya Gençler Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Cemre Olgun Çayır, Dünya Şampiyonası'nda ise Rumen rakibinin ardından ikinci sırada yer aldı.





Gelecek yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olmayı hedefleyen milli sporcu, haftanın 3 günü cimnastik, 3 günü de vücut geliştirme çalışıyor.



