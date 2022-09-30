Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda gerçekleşen güreş müsabakalarında Türk sporcular 7 altın, 1 gümüş, 2 de bronz madalya almayı başardı. Kazanan sporculara madalyalarını TÜSF Başkanı Mehmet Günay takdim etti.

Erkekler 55 kiloda Muhammet Emin Çakır altın madalya, 63 kiloda Kerem Kamal altın madalya, 82 kiloda Salih Aydın altın madalya, 97 kiloda Fatih Önvermez altın madalya, Oktay Demir bronz madalya, 130 kilo Muhammet Hamza Bakır altın madalya ve Tayfur Şenyürek gümüş madalya kazandı.

Kadınlar ise 59 kiloda Melda Dernekçi altın madalya, 72 kiloda Nazan Batır altın ve Vahide Nur Gök ise bronz madalyanın sahibi oldu. (İHA)