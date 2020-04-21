Sofralarımızda bir birinden lezzetli yiyecekler bulunmaktadır. Fıstık ezmesi de kahvaltı sofralarında yer alan eşsiz lezzetlerden birisidir. Bu besinlerin ve yiyeceklerin besin değeri, içeriği ve kaç kalori olduğu çoğu kez merak edilmektedir. Beslenme programı düzenleme ve diyet uygulamalarında hangi besinlerin yer alacağı da bu değerlere göre belirlenmektedir. Fıstık ezmesi nedir? Fıstık ezmesinin besin değeri nedir? Fıstık ezmesi kaç kaloridir? Fıstık ezmesi diyet listelerinde yer alır mı? Şeklinde sorulan sorular mevcuttur.

Fıstık ezmesi nedir?

Fıstık ezmesi kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Kavrulmuş olan fistüllerin ezilmesi ve hamurun hale getirilmesi ile elde edilmektedir. Fıstık ezmesi içerisine tuz, tatlandırıcı sağlayan maddeler eklenmektedir. Genellikle ekmeğe sürülerek tüketilen fıstık ezmesi çeşitli tarifler içerisinde de yer almaktadır.

Fıstık ezmesinin besin değeri nedir?

Ülkemizde de sıklıkla tüketilen fıstık ezmesi besin değeri merak konusu olmaktadır. 100 gr fıstık ezmesi için kalori ve besin değeri şu şekildedir.

Fıstık ezmesi 100 gr

Karbonhidrat 21,6 gr

Protein 24,6 gr

Lif 8,2 gr

Yağ 49,9 gr

Potasyum 745 mg

Kalsiyum 45 mg

Demir 1,9 mg

Fıstık Ezmesinin besin değerinin neredeyse yarısını yağ oluşturmaktadır. Yer fıstığından elde edilmesi nedeni ile yağ oranı yüksektir. Ayrıca yer fıstığına alerjisi olanlar için sakıncalı bir yiyecek olmaktadır.

Fıstık ezmesi kaç kaloridir?

Fıstık ezmesi yağlı bir kuruyemiş olan yee fıstığından elde edilmektedir. Fıstık ezmesinin yarısını yağ değeri oluşturmaktadır. Bu nedenle de kalori değeri oldukça yüksektir.

100 gr fıstık ezmesi 587 kcal enerji sağlamaktadır.

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi 6 gr ve 35 kcal değere sahiptir.

Fıstık ezmesi diyet listesinde yer alır mı?

Diyet listeleri üç amaçla hazırlanmaktadır. Birincisi mevcutta olan hastalığın seyrini iyileştirmek ce tedaviyi desteklemek için hazırlanıp uygulanır.

İkincisi kilolu olan kişilerin dengeli beslenerek zayıflaması için uygulanmaktadır.

Üçüncüsü ise zayıf olan kişilerin kilo alarak ideal kilolarına ulaşması içindir.

Fıstık ezmesi yüksek enerji ve besin değeri ile kilo alma diyetlerinde tercih edilmektedir.

Zayıflama ve hastalık tedavilerinde ise yağlı ve yüksek enerji sağlaması nedeni ile tercih edilmemektedir.

Fıstık ezmesi kilo verme diyetlerinde tüketilir mi?

Fıstık ezmesi besin değeri incelendiğinde yarısının yağ olduğu dikkat çekmektedir. Aynı şekilde 1'e 5,7 oranında enerji sağlamaktadır. Kilo problemi ise alınan fazla enerjinin yağ olarak depolanması ile oluşmaktadır. Bu nedenle de kilo vermek için diyet yapan bireylerde fıstık ezmesi kullanılmaması gerekmektedir.

Lezzeti ile sevilerek tüketilen fıstık ezmesi özellikle zayıflama diyet listelerinde kesinlikle yer almamaktadır. Ayrıca dengeli beslenmek isteyen normal kilo aralığında olan kişiler de fıstık ezmesinden uzak durmaktadır. Fıstık ezmesinin tüketilmesi halinde alınan enerjinin bir şekilde yakılmasına özen gösterilmelidir.

Sağlıklı beslenme programlarında fıstık ezmesine yer verilse de günlük ya da haftalık tüketim miktarına çok dikkat edilmelidir.