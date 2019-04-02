Fishing Strike 1’inci yıldönümünü sürprizlerle kutluyor

Netmarble’ın iddialı yeni nesil mobil balıkçılık oyunu Fishing Strike, resmi olarak yayınlandığı Nisan 2018 tarihinden bu yana geçen ilk yılını çeşitli ödüller, oyun içi etkinlikler ve hem yeni hem de usta avcıların tadını çıkarabileceği bonuslarla kutluyor. Oyuncular 1 Nisan’dan itibaren, favori Avlama Noktası’nda pek çok bonus ve etkinlikle avlanma şansını yakalayacak.

Fishing Strike’ın 1’inci yaş sürprizleri

Günlük Giriş Ödülleri: 1-19 Nisan tarihleri arasında Fishing Strike’a giriş yapan balıkçılar, içerisinde Izaak’ın Büyük Beyaz Köpekbalığı , Oto-Avlanma Kuponları , Yakıt ve Elmas bulunan ödüller kazanacak. Ayrıca, oyuncular art arda giriş yaptıkları 12’inci gün, 1’inci yıla özel Akvaryum kazanacak.

1-19 Nisan tarihleri arasında Fishing Strike’a giriş yapan balıkçılar, içerisinde , , ve bulunan ödüller kazanacak. Ayrıca, oyuncular art arda giriş yaptıkları 12’inci gün, 1’inci yıla özel kazanacak.



Balık Sürüsü Etkinliği : Efsanevi Balık Sürüsü ve Eşsiz Balık etkinlik süresi boyunca Avlama Noktalarında daha sık çıkacak.

: ve etkinlik süresi boyunca Avlama Noktalarında daha sık çıkacak.



Avcı Seviye Yükseltme İndirimi : Avcıların seviye yükseltmesi için gereken Altın / Seçkin Nişan miktarı yüzde 50 azalacak .

: Avcıların seviye yükseltmesi için gereken Altın / Seçkin Nişan miktarı azalacak



Kısaltılmış Balık Büyüme Süresi: Akvaryumda balıkların büyümesi için gereken süre yüzde 50 azalacak.

Fishing Strike oyunculara dünyanın dört bir yanını gezerken, en iyi balıkları yakalamaları için olta attıkları çok gerçekçi bir balık avı deneyimi sunuyor. Fishing Strike şu an dünya çapında 251 ülkede yayında olup 500’den fazla balık türü, 30’dan fazla avcı seçeneği ve Balıkçıların keşfedebileceği 7 farklı bölge sunuyor.