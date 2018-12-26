Sezona sıkıntılı başlamasına rağmen, doğru hamlelerle devreyi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor’da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, dikenli ve taşlı yolları aştıklarını vurguladı. Kamp döneminde bile büyük sıkıntılarla uğraştıklarını belirten Şahin, “Bu dönemde hocamız bize inandı ve o da elini taşın altına koydu. Kötü günleri hep birlikte aştık. Özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu ciddi çalışmalar yaptı ve buralara kadar geldik. Taraftarımız bize güvensin. Fırtına’yı zirveden indirmeyeceğiz” diye konuştu.