Fırtına’nın kader maçları!

Ünal Karaman, önlerindeki Antalya, Bursa ve Malatya sınavlarını ‘kader maçları’ olarak belirledi. İlk yarıda bu 3 takımla oynadığı maçlardan galibiyet çıkaramayan Fırtına, şimdi ise bu virajı kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

02 Nisan 2019, Salı 06:08
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Fırtına’nın kader maçları!

Sezon sonunda mutlaka Avrupa Kupaları’na katılmayı planlayan Fırtına’da Başkan Ahmet Ağaoğlu hedefi ikincilik olarak açıklamış ve Şampiyonlar Ligi’ni işaret etmişti. Teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencileri, Devler Ligi hedefi sonrasında sezonu minimum puan kaybıyla bitirmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı ise bu doğrultuda önlerindeki 3 karşılaşmayı ‘kader maçları’ olarak yorumluyor.

Son dönemde çıkışta

4 haftada topladığı 10 puanla yeniden çıkışa geçen Karadeniz ekibi, önümüzdeki 3 haftada Antalya, Bursa ve Malatya ile kozlarını paylaşacak. Bordo- Mavililer, ilk yarıda çıktığı bu 3 karşılaşmadan da galibiyet alamamıştı. Antalya ve Bursa ile 1-1 berabere kalan Fırtına, Malatya’ya ise 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup olmuştu. Karaman şimdi ise bu 3 karşılaşma sonrasında hanesine 9 puan yazdırmayı ve Şampiyonlar Ligi yolunda iddialı olmayı hedefliyor.


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