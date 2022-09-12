İlk maçında 1 gol, 1 asistlik performansla yıldızlaşan Maxi Gomez, bugünkü zorlu Adana Demirspor karşılaşmasına da ilk 11’de başlayacak. Valencia’dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Ligi’nin ardından Süper Lig ’de de siftah yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Umut Bozok’a da ‘hazır ol’ talimatını verdi. Djaniny ve Yusuf’un yokluğunda Umut’un ilk 11’de başlama ihtimali bulunuyor. Yeni transferlerden Lahtimi ve Naci Ünüvar ise 21 kişilik maç kadrosunda yer alacaklar.

Abdullah hocanın, Ferencvaros maçından farklı olarak orta sahada Bardhi’nin yerine Hamsik’i görevlendireceği öğrenildi.