Fırtına’nın Avrupa yolculuğu başlıyor

Fırtına’nın, Avrupa hasreti sona eriyor... Geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayan ve 4 yıl sonra Avrupa biletini alan Bordo-Mavililer, bu akşam 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag’a konuk olacak.

Letna Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Avrupa yolculuğuna başlayan Trabzonspor, 15 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu’nda oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde avantajlı bir skorla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Ünal Karaman da tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.