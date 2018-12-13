Fırtına’dan Ekuban hamlesi

Transferin son günlerinde Leeds United’dan kiralanan Caleb Ekuban, özellikle Burak Yılmaz kadro dışı kaldıktan sonra forma şansı bulmaya başladı. Kısa sürede kendini ispatladı. Kayseri ve Konya maçlarında kulübeden gelip gol atan Ekuban, oynamadığı maçlarda da problem çıkartmayarak teknik direktör Ünal Karaman’ın gözüne girdi. Antrenmanlarda takımın en çalışkan isimlerinden biri olan Ekuban için yönetim şimdiden harekete geçti. Bordo-Mavililer, kiralık olan Ganalı yıldızın tapsunu almak istiyor. Sözleşmede opsiyon maddesi olarak ‘1 milyon Euro’ yazarken, yönetimin hedefi daha az bir bedel ödeyerek bu işi bitirmek.

Kendisine 750 bin Euro...

Devre arasında İngiltere’ye gidip görüşmelerde bulunacak olan Trabzonspor’un kurmayları, oyuncu cephesinde herhangi bir sorun yaşamıyor. Bordo-Mavili kulüpte mutlu olan Ekuban, sezon sonunda kalması halinde önümüzdeki yıldan itibaren 750 bin Euro (4.5 milyon TL) senelik ücret alacak.