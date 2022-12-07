Sezon başında Hollanda ekibi Ajax’tan 1 yıl süreyle kiralanan genç yıldız, Antalya kampına kadar olan süreçte fazla forma şansı bulamamıştı. Naci Ünüvar parlamaya başladı. işte detaylar...

trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor VAR’a gitti!

Antalya’da yeni döneme fırtına gibi girmek isteyen Trabzonspor’un dünkü idmanında ilginç bir enstantane yaşandı. Sakatlıktan kurtulup takıma katılan Edin Visca, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi, kalecinin temasıyla yerde kaldı. Visca bu pozisyon sonrası isyan ederek, penaltı bekledi. Oyunu saha kenarından yöneten Abdullah Avcı, antrenmanı çeken kameradan pozisyonu izledi, daha sonra hakemler gibi VAR işareti yaparak penaltı noktasını gösterdi. Atışı Enis Bardhi gole çevirdi.

Tepe: Kalecilik benim seçimimdi

Trabzonspor’un gelecek vadeden ismi Muhammet Taha Tepe, Çok Güzel Hareketler-2 programına konuk oldu. Başarılı file bekçisi, programın moderatörü Eser Yenenler, “Senin, kaleci olma hikayende babadan gelme bir durum var mı?” sorusuna Taha, “Babadan, futboldan dolayı var ama kalecilikten yok. Kalecilik benim seçimimdi. Aslında babam benim kaleci olmamı istemezdi. O, forvet, her baba gibi oğlum gol atsın isterdi. Ben kaleciliği daha çok sevmiştim. Babamla bu konu hakkında çok tartıştık. Ben kaleci oldum diye bana futbolu bıraktırdı. Futboldan uzak kaldım” dedi.

Fırtına’nın rakibi Crystal Palace

Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarına Antalya’da devam eden İtalya Serie A ekibi Napoli ve İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Winter Football Series’de sahaya çıkıyor. Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series’te bugün iki hazırlık maçı oynanacak. Crystal Palace ile Trabzonspor, saat 19.00’da Regnum Carya 1 No’lu sahada karşı karşıya gelecek. Günün diğer karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor, Napoli’yi saat 20.45’te Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda konuk edecek.









Genç futbolcu, Hull City ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Bordo-Mavili formayla ilk 11’de sahaya çıktı. Genç kanat oyuncusu hem hazırlık çalışmalarındaki enerjisi, hem de Hull City maçındaki hücum ve savunmaya katkısıyla Avcı’dan tam not aldı.







