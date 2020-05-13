Trabzonspor’da fire yok!

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 büyükler sezon sonu itibarıyla maddi sıkıntı yaşayacak. Bu doğrultuda Galatasaray ve Beşiktaş’ta 8, Fenerbahçe’de ise 7 oyuncunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Ancak 3 takımın ortak özelliği, bu isimlerle henüz bir anlaşma sağlayamamış olmaları.

Trabzonspor’da ise bu tablo, diğer kulüplerden çok farklı. Bordo-Mavililer’de, 8 oyuncunun kontratı 2019-20 sezonu itibarıyla bitecek. Ancak elini çabuk tutacak olan Fırtına, stoperlerden Majis Hosseini, Da Costa, Messias, orta sahada Bilal Başacıkoğlu’nun opsiyonlarını kullanarak kadrosunu genişletecek. Sıra Ndiaye’de Ayrıca Karadeniz ekibi, sol bek Filip Novak, takımın maestrosu Jose Sosa ile anlaştı. Geriye ise sadece kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye kalacak. Senegalli ile anlaşılırsa Trabzonspor, gelecek sezona 4 büyüklerden daha avantajlı bir şekilde girecek. Öte yandan Bordo-Mavililer, bu isimlerden sadece Joao Pereira ile yollarını ayıracak.