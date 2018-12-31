Trabzon’da devre arasında büyük operasyon.... Ligin ilk yarısında iyi bir çıkış yakalayan ve 29 puan toplayarak devreyi 2. sırada tamamlayan Bordo- Mavililer, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da iç transferde hareketli günler geçiriyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın raporları doğrultusunda yeni bir kadro yapılanması kurmayı planlayan Fırtına devre arasında tam 6 oyuncusuyla yollarını ayırmayı düşünüyor. Listenin ilk sırasında kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz yer alıyor.

‘Tekliflere açığız’

Sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve ülkesine giden Esteban’ın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Zeki Yavru ile Olcay Şahan için de tekliflere açık olduklarını belirtmişti. Senelik 2 milyon 250 bin Euro’luk (13.6 milyon TL) yüksek maliyeti ve kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Juraj Kucka’yla da büyük oranla yolların ayrılacağı öğrenildi.

70 milyonluk tasarruf...

Karadeniz temsilcisi, yaklaşık 2 hafta önce de 28 yaşındaki stoper Mustafa Akbaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Mustafa’nın yanı sıra tam 6 futbolcusu ile yol ayrımında olan Trabzonspor, bu isimleri gönderdiği takdirde tam 11.3 milyon Euro’luk (68 milyon TL) maaş yükünden tasarruf edecek. Bir de bu isimlerden birkaçı için bonservis ücreti ödenirse Fırtına’nın kasasına 70 milyon TL’den fazla para girecek.

Ayrılması beklenenler

İsim Yıllık Ücret

Onur 2.25 milyon Euro

Esteban 700 bin Euro

Zeki 40 bin Euro (Maç başı)

Kucka 2.25 milyon Euro

Olcay 1.7 milyon Euro

Burak 4milyon Euro

Toplam: 11 milyon Euro