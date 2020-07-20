Fırtına yine skoru tutamadı!

Trabzonspor yine öne geçti ve yine puan kaybetti... Sezon başından bu yana öne geçtiği maçlarda skoru korumakta zorlanan Fırtına'nın bu problemi dün de Konya karşısında baş gösterdi. Karadeniz ekibi, 12'de Sörloth'la öne geçti, 42'de kalesinde golü görse de 61'de bir anda farkı ikiye çıkararak skoru 3-1'e getirdi. ancak Bordo-Mavililer, skoru tutamadı.

Avrupa'da en kötü ikinci...

81, 88 ve 90+1. dakikalarda yediği gollerle sahadan 4-3 mağlup ayrılan fırtına, bu sezon öne geçtiği 26. maçında 28. puanını kaybetti. Bu alanda oldukça kötü bir grafik çizen Trabzonspor, İtalyan ekibi Brescia'nın (34) ardından en kötü istatistiğe sahip ikinci takım olarak dikkat çekiyor.