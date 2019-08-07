Fırtına, Prag’a gitti

Antrenmanın genelinde maça yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Karadeniz ekibi, antrenmanın ardından özel bir uçakla Prag şehrine hareket etti. Trabzonspor son idmanını bugün Çekya’da yapacak. Saat 17.00’de ise Ünal Karaman ile Filip Novak basın toplantısı düzenleyecek.

Kamp kadrosu belli oldu

Fırtına’nın, Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transferlerden Erce, Campi, İvanildo, Mikel, Doğan, Ahmet, Avdijaj ve Sörloth yer aldı. Sakatlığı bulunan Onazi ile Abdurrahim, Onazi, Fıratcan, Yusuf Sarı ve Nemanja Andjusic ise kadroya dahil edilmedi.