Fırtına iç sahada ikinci

Evinde oynadığı maçlarda 43 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar’ın ardından Bordo-Mavililer, kendi sahasındaki 17 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederken attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 20 gol gördü. Bordo-Mavili taraftarlar, bu sezon Trabzonspor’un Medical Park Stadyumunda 26 bin ortalama ile oynadı, en çok ilgiyi ise sahasındaki Fenerbahçe maçına gösterdi. Ligin 13. haftasında oynanan maçı 37 bin Trabzonsporlu izledi.

En az ilgi ise Kayserispor maçına oldu. Yaklaşık 12 bin civarında stada gelirken, bu sayı en az seyirci rakamı oldu.