Fırtına geri dönüyor

Trabzonspor , Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda konuk edeceği Samsunspor karşısında çıkacak.

Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider Fenerbahçe 'nin 6 puan gerisinde 7. sırada giren Trabzonspor, Avrupa'da ise yoluna UEFA Konfederasyon Kupası'nda devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edeceği Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor müsabakasını kazanması halinde son 16'ya kalacak olan Bordo-Mavililer, bu kategoride de yoluna devam edecek.

10 yıl sonra

Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecekler. İki takım en son 15.01.2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Ev sahibi BordoMavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra iki takım ilk kez resmi bir müsabakada karşılaşacaklar

Visca yine yok

Ligin ikinci haftasında kolu kırılan ve Dünya Kupası arasında sahalara dönen Visca korkuttu. Trabzonspor'un 32 yaşındaki oyuncusu, kas spazmı nedeniyle dünkü idmana katılamadı. Visca, Samsun ile oynanacak kupa maçına yetiştirilmeye çalışıldı. Fakat uygulanan tedaviye rağmen sağlık heyetinden alınan bilgiye göre Boşnak futbolcunun, Karadeniz ekibi karşısında sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 32 yaşındaki futbolcunun, 24 Aralık'taki Fenerbahçe mücadelesine de yetişmesinin zor olduğu bildirildi. Bu sezon sadece 3 maça çıkabilen Visca, 1 gol pası vermişti.

Seriye devam etmek istiyorlar

Fırtına, Alanyaspor yenilgisinin ardından 2020-2021’de geride kalan 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta ise Akyazı'da tek bir maçta dahi geçit vermedileri. Bu sezon da formunu koruyan Karadeniz devi, son 31 maçtır Akyazı Stadı'nda yenilgi yüzü görmedi. Bordo-Mavililer'in şimdiki hedefi ise Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada seriyi 32 maça çıkarmak olacak. Fırtına, en uzun serisini 1975-76 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981-82'nin 6. haftasına kadar süren 90 maçlık periyotta yakalamayı başarmıştı.

Samsun ile 67. randevu

Trabzonspor ile Samsunspor daha önce 66 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 41, Samsunspor 14 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki karşılaşmalarda da üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer buradaki maçların 28'ini kazandı. 4 maçı Samsunspor kazanırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca Samsunspor, Trabzon deplasmanında son galibiyetini 28 Eylül 2002'de 1-0'lık sonuçla almıştı.

10 maçtır kaybetmiyorlar

Son 10 maçını kaybetmeyen Samsunspor bu süreçte ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, kupada ise Muşspor ve Adanaspor'u farklı yendi. Dünya Kupası nedeniyle verilen arada resmi maç yapamayan Trabzonspor ise aranın ardından ilk resmi maçına çıkacak. Bordo-Mavililer son resmi maçını 11 Kasım'da Ankaragücü deplasmanında oynamış ve 1-1'lik sonuçla sahadan ayrılmıştı.

Samsun'da eksik çok

Kırmızı-Beyazlılar'da, zorlu Trabzonspor maçı öncesinde sakat oyuncular can sıkıyor. Yunus Emre Çift, Ali Ülgen, Muhammet Ali Özbaskıcı, Mücahit Albayrak, Berk Taşkın, Yusuf Abdioğlu, Kadeem Harris, Moryke Fofana ve Yusuf Emre Gültekin'in sakatlıkları bulunuyor. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, oyuncuların tedavisine devam edildiğinin bilgisi verildi.

Biletlere yoğun ilgi

Trabzonspor'un, kupada oynayacağı mücadele öncesinde satışa çıkarılan 38 bin biletten, kombineler de dahil olmak üzere 32 binden fazlası tükendi. Fakat kombineli taraftarların mücadeleye gelmemesi ihtimali düşünüldüğünde Samsunspor karşısında en kötü ihtimalle 20 binden fazla taraftarın Akyazı Stadı'nı doldurması bekleniyor. Öte yandan konuk ekip için ayrılan 2 bin 61 adet biletin de yarısının tükendiği belirtildi.



