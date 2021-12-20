Fırtına evinde sert esiyor

Trabzonspor , Süper Lig 'de 17 hafta geride kalırken ikinci Konyaspor 'un 9 puan önünde 42 puan 21 averaj ile lider durumda.

Evinde 14 maçtır yenilmeyen (10G 4B) ve son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Aralık 2019-Şubat 2020 arasından bu yana ilk kez iç sahada beş maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Karadeniz ekibinin Süper Lig'deki sekiz maçlık galibiyet serisi Antalyaspor yenilgisiyle son bulurken, Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki mağlubiyet almadı.

Bordo mavililer bu sene deplasmanda oynadığı son 9 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi. 13 maçla en fazla galibiyet alan, 34 golle en fazla gol atan takım ve 13 golle en az gol yiyen takım konumunda.

Trabzonspor Süper Lig'in 18. haftasında 16. sırada yer alan Altay ile deplasmanda karşılaşacak.



