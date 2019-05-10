Fırtına baharda uçtu

Son yenilgisini 17 Şubat 2019’da ligin 22. haftasında oynanan Alanyaspor maçında alan Karadeniz devi adeta bahar havası yaşıyor...

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yaşamayan Bordo-Mavili oyuncular, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet alırken, 2 kez de rakibiyle yenişemedi ve 14'er puana razı oldu. Bu 3 ayda hanesine tam 20 puan yazdıran Fırtına, bahar aylarında uçuşa geçti.

Evinde hepsini kazandı

Trabzonspor, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Medical Park Stadyumu’nda oynadığı tüm maçları kazandı. Bu süreçte taraftarı önünde 4 karşılaşmaya çıkan Bordo-Mavili ekip, Akhisar, Antalya, Yeni Malatya ve Kayseri’yi devirdi. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda ise 2 galibiyet alırken, 2 de beraberlik elde etti ve hanesine 8 puan yazdırdı..