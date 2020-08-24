Fırsatçılığın böylesi!

Motor sporlarının zirvesi olan Formula 1’in, Türkiye’ye dönüşü için artık arada sadece ufak pürüzler kaldı. 15 Kasım’da gerçekleştirilmesi planlanan yarış için imzaların atılması an meselesi. Ayrıca İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan etabın, seyircili olarak yapılması planlanıyor. Hal böyle olunca fırsatçılar da kendilerine pay çıkarmak için harekete geçti. Bu anlamda pist çevresinde yer alan otellerin konaklama fiyatları neredeyse 13 katına çıktı.

Özel paketler…

Normal şartlar altında 2-8 Kasım arasında ortalama fiyatı 3 bin 299 TL olan bir otel, yarış hafta sonuna özel paketler yapıldı. Bu doğrultuda 9-15 Kasım tarihlerinde pist yakınlarında olmak isteyen yarış severlerin 38 bin 935 TL gibi bir rakamı gözden çıkarması bekleniyor. Yaşanan bu durum, Türkiye ve dünya basınına yansırken, birçok F1 severin de tepkisini çekti.

Mertcan Polat