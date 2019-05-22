Bu sezon Spor Toto 1. Lig’de Eskişehirspor formasıyla iyi bir sezon geçiren Fıratcan Üzüm, transfer sezonu öncesinde çoğu kulübü peşine taktı. Başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Trabzonspor’da yer alıyor. Trabzonspor ile ön protokol imzaladığı yönünde çıkan haberlerle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Üzüm, transfer sürecini menajerinin takip ettiğini belirterek, "Şu an belli değil. O haberleri ben de gördüm. Menajerim transferle ilgileniyor. Her futbolcunun hayalidir Trabzonspor’da oynamak. Net olmadan bir şey konuşmak istemiyorum. Trabzonspor’da oynamak isterim. Hangi futbolcu istemez ki Trabzonspor’u" diye konuştu.

21 karşılaşmada forma giydi

Eskişehirspor ile sözleşmesi mayıs ayı içerisinde sona erecek olan 20 yaşındaki genç yetenek Fıratcan Üzüm, Fuat Çapa yönetimindeki siyah-kırmızılı takımda bu sezon 21 karşılaşmada forma giydi ve 1 de gole imza attı. İstikrarıyla takımın dinamolarından biri olan başarılı kanat oyuncunun bordo-mavili camiaya transferi yakın görünüyor.

İHA