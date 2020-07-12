Fırat Gül: Ligde kalma hedefine ulaşacağız

TFF 1. Lig’in 33. haftasında kendi sahasında oynadığı Akhisarspor’a 1-0 yenilen Boluspor’un teknik direktörü Fırat Gül, "Son hafta inşallah Eskişehirspor’dan istediğimiz sonucu alarak ligde kalma hedefine ulaşacağız." dedi. Gül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başında duran toptan erken bir gol yediklerini ancak genelde iyi oynayan taraf olduklarını kaydetti.

Özelikle karşılaşmanın ilk yarısında çok iyi mücadele ettiklerini anlatan Gül, "Pozisyonlarımız var. Ceza sahasına girmekte aslında sıkıntı yaşamadık. Ama pozisyon sonuçlandırmakta problemimiz oldu. Sonuç itibarıyla 1-0 yenildik. Ancak rakibimiz olan Osmanlıspor ile aramızdaki 3 puanlık fark, devam ediyor. Artık son haftaya taşındı iş. Son hafta inşallah Eskişehirspor’dan istediğimiz sonucu alarak ligde kalma hedefine ulaşacağız." diye konuştu.