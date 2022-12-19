Kocaelispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında konuk ettiği Ankara Demirspor’a 4-2 mağlup oldu. Körfez ekibi, bu sonucun ardından liderliği 1928 Bucaspor'a kaptırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Maça çıkarken 3 puanlık avantajımız vardı. Bunu devreye taşıyıp, ikinci yarıya üç puanlık avantajla başlayıp devamında hedefe gitmeyi planlıyorduk. Beklemediğimiz mağlubiyet aldık. Geldiğim günden beri, geçen sene nisan ayından beri ilk defa iç sahada mağlubiyet aldık. Çok kırıcı oldu. Beraberlik aldığımızda bile mağlup olmuş gibi duygusal taraftan yaklaşırken bir yandan mağlup olmak beklemediğimiz sonuçtu" dedi.

“Kocaelisporlular’dan özür dilemek lazım”

Tüm taraftarlardan özür dilemek gerektiğini belirten Gül, "Oyunu değerlendirecek bir şey yok. Öne geçtik. Bir tane top verdik ve kontra ataktan gol yedik. Oyunun formatı da değişti. Gol bulmak için daha çok öne çıktık, daha fazla oyuncuyla çıktık, sistem değiştirdik. Ama sonuç itibariyle kontra yiyorsunuz. Önde oynadığınız zaman riski arka tarafta pozisyon vermektir. Bütün riskleri aldık gol bulmak için skoru dengeleyemedik ve sonuç itibariyle mağlup olduk. Başta yönetimden, taraftarımızdan ve tüm Kocaelisporlular’dan bu maçın özelinde, skor anlamında özür dilemek lazım. Onlara bugünü yaşatmamalıydık. Bundan sonrası için de ne yapılması gerekiyorsa yapılır" diye konuştu.

“Hakemlere özel parantez açmak lazım”

Hakem yönetimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Gül, "Geçen maçlarda bireysel anlamda çok basit hata yapmıyorduk. Bugün yaptığımız birkaç bireysel hata pozisyon olarak gole yansıdı. En büyük sıkıntı buydu. Şunu söylemem lazım; hakemle ilgili yorum yapmak istemiyorum ama bugün maçın hakemine özel parantez açmak lazım. Biz Kocaelispor’un ağırlığını sahada hissedemiyoruz. Hakemler alt klasmandan geldiği için ‘Kocaelispor’u kolluyor’ diye düşünülmesin diye bizi mağdur ediyorlar. İnanılmaz bir denklem var işin içinde. Bundan sonra ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Kimse merak etmesin” şeklinde konuştu. (İHA)