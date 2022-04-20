Fırat Gül: Kocaelispor kabuk değiştiriyor

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, açıklamalarda bulundu.

Fırat Gül, “İki ekip de konumu gereği zor bir müsabaka oynadı. Bizim girdiğimiz pozisyonlar var, değerlendirmede sorun yaşadık. Rakibin hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacağını biliyorduk. Ne öngördüysek onlarla örtüştü. 1-1 berabere kaldık. 5 final maçımız daha var. Sezon sonu hedefine ulaşmak için nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız. Kocaelispor kabuk değiştiriyor. Oyun tatminkar ama girdiğimiz pozisyonları olumlu sonuçlandırmak lazım. İyi mücadele ettik, iyi efor sarf ettik, bunu skora yansıtmamız lazım" diye konuştu.

İHA