Fırat Gül: İnşallah sezonu istediğimiz yerde tamamlayacağız

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor'a konuk olan Akhisarspor, 2-0 öne geçtiği maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, takımın başında ilk maçına çıktığını ve yeterince çalışma imkanı bulamadıklarını söyledi.

İki gün boyunca ellerindeki süreyi iyi değerlendirmeye çalışıp maça hazırlandıklarını anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Maça istediğimiz gibi başladık. 2-0 öne geçtik. 3. golü atma şansını yakaladık. Devre 2-1 bitti. Maçın kırılma anında, bir oyuncumuz sakatlıktan dolayı saha dışındayken gol buldular. Bu gol Bursaspor’u oyunun içine çekti. İnanmaya başladılar. İkinci yarı istediğimiz kadar topa sahip olamadık. Bizi bu anlamda zora soktular. İlk maçı kazanmak istiyorduk. Önümüzde 10 maç var. Bu maçlardan istediğimiz sonuçları alarak inşallah sezonu istediğimiz yerde tamamlayacağız."