Fırat Gül: Bugünün en anlamlı tarafı puan farkıyla lider olmak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 13. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Vanspor’u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül değerlendirmelerde bulundu.

Maçın günü ve saatinin kendilerinin istemediği bir saat olduğunu aktaran Fırat Gül, "Taraftarımızın bu süreçte bize haklı bir isyanı vardı. Maça davet ettik. Günü ve saati yüzünden daha az sayıda gelebilirler diye tahmin ederken, beklediğimizin çok üzerinde taraftar geldi. Bu bizim için çok sevindirici. Bundan sonraki süreçte de taraftarımızla bütünleşerek daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. Maça gelirsek; ön alan baskısıyla başladık. Rakibe müsaade ettiğimizde geriden oyun kuran, ikinci bölge pas trafiği sağlayan, oradan savunma arkasına koşular yapan rakipti. 3 hafta önce hoca değişikliği yaptılar. Sonra oyun formatında değişikliğe gittiler. Vanspor’un yükselen grafiği vardı. Fakat bizim ne yaptığımız önemliydi. Tamamıyla kendi yapacaklarımıza, ön alan baskısına, savunma arkası koşulara, set oyununda kalabalık savunmaya karşı nasıl oynayacağımıza hazırlandık. Hazırlıklarımız netice verdi ve bol gollü galibiyet aldık. Yemememiz gereken basit goller yedik. Oyuncu değişikliklerinden sonra alanlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Ufak konsantrasyon kayıpları oluyor. Özellikle ikinci gol yemememiz gereken goldü. İşin bu tarafını da törpüleyeceğiz" dedi.

“Bugün en anlamlı şey, puan farkıyla lider olmak”

Sezonun başından beri oyun şekli oturtmaya çalıştıklarını aktaran Gül, "Zaman zaman geriden ikili oyun kuruyoruz, bazen üçlü oyun kuruyoruz rakibe ve şartlara göre. Oyuncuların oyun sistemini ezber haline getirmesi, birbirini tanıması en iyi performans verecek oyuncuları tercih etmemiz gibi birçok etken zaman içinde oturuyor. ‘Kocaelispor’un bir kimliği olacak. İnsanların aklına bir oyun şekli gelecek’ demiştim. Bugünlerden bahsediyordum. Ama bu bir süreç. Böyle işler yaparken bazen kayıplar yaşıyorsunuz, kırılma anları oluyor. O anlarda vazgeçmemek gerekiyor. Kırılma anlarında inandığımızdan vazgeçmedik. Biz bunu yaptık. Meyvelerini de toplamaya başladık. Rakiplere karşı psikolojik üstünlüğümüz de var. İnşallah sahadaki oyunsal ve saha dışı psikolojik üstünlüğü iyi değerlendirip sezon sonuna kadar taşımak istiyoruz. Bugünün en anlamlı ve sevindirici tarafı; bugün ilk defa sezon başından beri puan farkıyla lider olduk. Bugünlerin geleceğini biliyorduk. Daha güzel günlerin geleceğini de biliyoruz. Kesinlikle teslim olmadan, pes etmeden, yılmadan aynı şekilde devam edeceğiz. İyi bir takımız. Güçlü bir taraftarımız ve camiamız var. Kocaelispor’a inşallah sezon sonu hak ettiği günleri yaşatacağız" diye konuştu.

“Ön alan baskısı yapıyorsanız kontra atak yiyebilirsiniz”

Ön tarafta baskı yapıldığı zaman bunun riskinin alınması gerektiğini dile getiren Fırat Gül, “Ön alan baskısı yapıyorsanız; takım olarak bunu yapmaya çalışıyorsanız bunun riski var demektir. Risk de baskının delinmesidir. Baskı delindiğinde topu kazanmak için reaksiyon gösteriyoruz. Yine kazanamıyorsak belirlediğimiz alanlara koşu yapıyoruz. Önde baskı yapıyorsanız bu riski almak zorundasınız. Her işin riski olduğu gibi ön alanda oynamanın riski kontra atak yemektir. İç sahada, bazen deplasmanda bu riski alıyoruz. Bu baskılar muhakkak, her zaman yüzde yüz olmayabilir, bazen gecikebiliriz. Rakip oyuncu bireysel yeteneğiyle bizim oyuncumuzu oyundan düşürebilir. Futbolda olan şeyler. Kontra yemek istemiyorsak önde basmayacağız o zaman. Rakibi geride karşılarsak kontra yemeyiz. İşin denklemi aslında çok basit. Aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Top bizim ayağımıza hiç gelmeden gol oldu”

İkinci yarının ilk dakikasında yenen golü ve duran toptan yenilen golü de değerlendiren Fırat Gül, “İkinci yarıya kötü başladık. Soyunma odasında iyi başlamamız gerektiğini konuştuk ama başlar başlamaz top hiç bizim ayağımıza gelmeden gol oldu. O süreçte baskı şiddetini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Rakibe alan ve zaman verdik, özellikle birinci bölgede. Bu problemi geçmişte de yaşadığımız maçlar oldu. Bu maçta bir kere yaşadık ama golle sonuçlandı. İlerleyen dönemlerde bu daha büyük sorun olabilir. Farkındaysak çözmeye çalışacağız. Duran toptan yediğimiz ikinci golle ilgili de; duran toplarda da alan savunması yaptığınız için herkesin yeri belli. Oradan bir oyuncu çıkıp başkası girdiğinde; hava hakimiyeti denk olmadığında oyuncularda yer değişikliği yapabiliyoruz. İşte burada biraz daha konsantre olmalıyız. Maçın geneline bakarsak Kocaelispor’a yakışan oyun oynadık. Zaman zaman rakip de topa sahip oldu. Skor da bize geçince oyuncularımız da topun rakipte kalmasına zaman zaman müsaade etti. Oyun planımızın bir parçası aslında. Bizim oyunu daha garanti bir şekilde sonuçlandıracak, 90 dakikayı tamamlayacak aksiyonlara ihtiyacımız var. Bunları da inşallah ilerleyen haftalarda artıracağız" ifadelerini kullandı.

Vanspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt ise basın toplantısına katılmak istemedi. (İHA)