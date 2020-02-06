Fırat Fidan: Yeni tüzük, gençlerin önünü açacak

Beşiktaş Yönetimi’nde futbol altyapı ve tüm branşlar spor okulları sorumlusu olarak görev yapan Fırat Fidan, çalışmalarıyla ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu.

Fırat Fidan kimdir?

Futbola 13 yaşında Koşuyoluspor’da başlayan genç yönetici, 20 yaşında ABD Ulusal Amatör Lig ekiplerinde Falls Church United’a transfer oldu. Eğitim hayatına ABD’de devam eden Fidan; American University, KOGOD Soccer Team ve Washington D.C takımlarında da forma giydi.

Altyapıda önemli atılımlar yaptıklarını söyleyen Fidan, önemli sözler sarf etti. İşte o açıklamalar;

“İlk etapta spor okulları yapılanmasına gittik. Spor okullarından başlayıp altyapıya, alt yapıdan A takıma oyuncu çıkaracak bir model üzerinde çalışıyoruz. Burada sadece futbolcu geliştirmekten ziyade kendi hocalarımızı da geliştirme planları üzerinde uğraşıyoruz. Beşiktaş’a topladığımız akademinin adı altında hocalarımızı da A takıma atabilmek için çalışıyoruz. Bunu da Ozan Köprülü hoca ile ilk defa yaşadık. Sergen hocamız başlayınca öze dönüş projemizle U19 takımında 7 oyuncumuzu Milli Takım’a kazandırma başarısını elde eden Ozan hocamız A takımda görev yapmaya başladı.”

‘Hedefimiz Avrupa’

“Daha önce 2 sene alt yapı komitesi başkanlığı yaptım. Yönetim kuruluna seçildikten sonra altyapıya ait bir icra kurulu oluşturduk. İcra kurulunda 21 arkadaşımız var bu arkadaşlar bizimle beraber tüm alt yapının faaliyetlerinde gelir getirici modeller üzerinde çalışıyor. Hedefimiz, alt yapıdan A takıma oyuncuyu daha hızlı atabilmek ama aynı zamanda da alt yapıdaki oyuncuyu yurt dışına pazarlayabilmek. Fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda gelişmiş, zeki, ahlaklı en önemlisi Beşiktaş’ı temsil etme bilincinde olan sporcuların yetiştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Özkaynak düzeyini Beşiktaş’ın gelir kalemi haline getirmek istiyoruz.”

‘Federasyonla görüşüyoruz’

“Hedeflerimizi tüzük maddesi haline getirmemiz gerekiyor. Teknik ekibimize mutlaka alt yapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu getirmek istiyoruz. Hatta bunu federasyonla görüşmelerimizde gündeme getiriyoruz. Federasyonun da bunu bir kural haline getirip alt yapıdan oyuncu oynatma mecburiyetini koymasını istiyoruz. Gelecekteki hedefimizde sadece Necip’in Sergen’in anıldığı değil daha fazla futbolcunun isminin geçtiği bir sistemi kurmayı amaçlıyoruz. Şu anda gelecek vadeden oyuncularımızdan; İlkay, Kerem Kalafat, Erdem Erdoğan, Kartal, Ersin yurt içi veya yurt dışına kiralanmayı bekleyen isimler. Hedefimiz bu oyuncuları artırmak. Biz Başkanımız’ın söylediği gibi dürüstlük şeffaflık ilkesine sadık kalacağız. Çok çalışacağız ve işi bilen kişilerle yapacağız.”

‘Altyapıdan kulübe 2.5 milyon TL’

“21 kişilik, tamamen sponsorluk getirme üzerine kurulu bir ekibimiz var. 2.5 milyon TL’lik bir patayı altyapıya sokuyoruz. Sponsorluk için tesislerimizde reklam alanları oluşturduk. 15 firma ile anlaşma yaptık”

“Maddi sıkıntılar içinde çalışmalar yapıyoruz. 21 kişilik ekiple çalışıyoruz. Bu ekip tamamen sponsorluk getirme üzerine kurulu bir ekip. Şu anda yaklaşık 2 buçuk milyon TL’lik bir parayı aslında altyapıya sokuyoruz. Sponsorluk görüşmelerinde ‘Altyapı’ dediğimizde firmaların farklı yaklaştıklarını gördük. Bundan dolayı tesislerimizde reklam alanları oluşturduk. 15 firma ile anlaşma yaptık. Reklam alanlarını artırıp maçlarımızı YouTube’den yayınlayıp önümüzdeki sezon reklam gelirlerini 5 Milyon TL’ye çıkarmayı hedefledik. Altyapılar külfet görünse de olması gereken bir gider. Altyapılar ticarethane gibi görünmemeli.”

‘PSV ve Ajax’tan oyuncu verileri...’

“Fulya’daki altyapıyı Ümraniye’ye taşıyıp altyapıya daha da değer verdiğimizi göstermemiz gerekiyor. Ümraniye’de hem altyapı hem de A takımla beraber çalışmaları hızlandırıp buradaki teknik ekiple oradaki teknik ekibi kaynaştırmamız lazım. SoccerLab programıyla 174 takımla bu program üzerinden çalışıyoruz. PSV, Ajax gibi A takımların kullandığı program üzerinden 2 bin, 2 bin 500 oyuncunun verileri kaydediliyor. Bu verilerden oyuncu isimleri ortaya çıkıyor. Scouting departmanı Scoutium ile anlaşma imzaladı. Scoutium bizim adımıza verileri, futbolcu analizlerini yapıyor.”

‘Oyunculara spor koçu desteği projesi...’

“Şu anda altyapımızdan 7 ismi A takımda banko oynayabilecek oyuncu olarak sayabilirim. Bir Belçika’ya baktığımızda nüfusu belki bizim 10’da 1’imiz ama çıkan oyuncu sayısı çok yüksek. En büyük faktör oyuncu yetiştirme tarzları, performans koçları, aynı zamanda aile yapıları. Bizim gözlemlediklerimiz var. Psikoloğumuzla da sürekli konuşuyoruz. Oyuncuların bir koça ihtiyaçları var. Bu çocuklar çok küçük. Bir anda star haline geldiklerinde onların yanında duracak bir rol modelleri yok. Bizim elit oyunculara koçluk vermek için yaptığımız bir projemiz var.”

‘Kosova’yla oyuncu takası yapacağız’

“Başta Kosova olmak üzere birçok ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. Belirli bir süre oynamak için yani 1 yıl kadar oyuncu takasları gerçekleştireceğiz. Biz bu ülkelerden oyuncu alıp A takımda oynatacağız. Onlar da bizden oyuncu talep edecekler. Kosovalı oyuncular fiziken çok iyiler. Kosova Priştine takımı ile anlaşma imzaladık. Bu ülkelerde spor okulları açmak istiyoruz. Şu anda yurt dışında Irak ve Azerbeycan’la da var. Şampiyonluk hedefimiz var ama bizim ana hedefimiz çocukların yetişmesini sağlamak.”

Fırat Fidan, Süleyman Hatısaru’ya konuştu.

‘Almanya seçmeleri 10-14 Nisan’da’

“Spor okullarımızın yaz ve kış kampları var. Bu kamplardaki temel hedefimiz sporcuları taramak. Bu sezon rekor kırdık, bin 200 sporcu ile kış kampı gerçekleştirdik. Alt yapı scouting ekibimiz var, kendisi tarama yapıyor. Fabian Ernst Spor Okulları ile anlaşma imzaladık. Almanya’da spor okulları açabilecek ve oradan oyuncu alabilecek potansiyele sahip olacağız. Fortuna Sittard’la bir anlaşma imzaladık. Kore Futbol Player Exhange programıyla Koreli oyuncuları tesislerimizde ağırlayıp 3 haftalık bir program karşılığında 150 Bin Dolar’lık bir bedel elde ediyoruz. Bunların hepsini artıracağız. Ordaki oyuncuları buraya çekebilmek için çalışmalar yapıyoruz. 10-14 Nisan tarihlerinde Almanya’da ilk seçmeleri gerçekleştirerek gurbetçi oyuncuları alt yapıya kazandıracağız. Sergen hoca ve ekibi ile önümüzdeki hafta bir toplantı gerçekleştirip beraber planlama yapacağız.”

Süleyman Hatısaru | FANATİK ÖZEL