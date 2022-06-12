Fırat Develioğlu: 'Başkanların öğütüldüğü sistemin çarkları kırılmıştır'

Galatasaray 'da Mayıs ayında yapılacak seçimi yaptığı başvuru sonrası iptal ettiren Fırat Develioğlu Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından Fanatik'e kısa bir yazılı açıklama yaptı. Develioğlu "Bugün fedakar başkanlarımızın öğütüldüğü sistemin çarkları kırılmıştır. Şunu belirtmek isterim ki yola çıktığım bu söylem, zorluklarla aldığım bireysel inisiyatif, güçlü taraftarımızca Dursun Özbek’in kazanmasıyla adeta onaylanmıştır." dedi.

Develioğlu: Yaşasın Galatasaray, Mayıslar bizimdir!

Sonuç Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Zor ve sıkıntılı bir süreçten sonra bu sonucun çıkması bir taraftar olarak beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Şimdi sırada Galatasaray için sahada ve masada çalışmak var. Bugün fedakar başkanlarımızın öğütüldüğü sistemin çarkları kırılmıştır. Şunu belirtmek isterim ki yola çıktığım bu söylem, zorluklarla aldığım bireysel inisiyatif, güçlü taraftarımızca Dursun Özbek’in kazanmasıyla adeta onaylanmıştır.

“Siyasi proje” diyen bu “köhne” zihniyet tarih olmuştur

Daha evvel şahsıma ve şahsım uhdesinde bir çok kişiye “ siyasi proje “ diyenler oldu. Aslında başları sıkışınca şahısları veya firmalarında yaşadıkları her olumsuzlukta politikacılarımızdan yardım istemekten çekinmeyen, olaylar istemedikleri gibi gittiğindeyse karşı fikirlerin tamamına “siyasi proje” diyen bu “köhne” zihniyet tarih olmuştur. Daha önce şu günler için taraftarımızdan sabırlı olmalarını istemiştim. Galatasaray’ın önü açılmıştır. Bunu milat sayalım. Birlik içinde sabırla hep beraber yürümemiz gerektiğini söylüyorum. Herkese selam ve sevgilerimle “yaşasın Galatasaray -Mayıslar bizimdir” diyorum! Zor zamanlarda taraftarımız çağırırsa ne şartta olursa olsun göreve koşarak geleceğimi bildiririm.

Yakup Çınar