Fırat Aydınus ile yenilgi yok

Aydınus daha önce iki kez iki takımın maçını yönetmişti. Bu karşılaşmalarda Kartal yenilgi yüzü görmezken, 1 kez berabere kaldı, 1 karşılaşmayı da kazandı. Genel tabloya bakıldığında ise tecrübeli hakem Beşiktaş’ın toplam 38 müsabakasında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 13 yenilgi elde eden Kara Kartal, 11 kez de rakipleriyle yenişemedi.

Yerli transferinde hedef Emre Kılınç

Beşiktaş’ta tolga zengin, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’in sözleşmeleri resmen bitiyor. Yönetim, Larin ve Lens’i de kadroda düşünmüyor. Transfer çalışmalarına başlayan Siyah-Beyazlılar, özellikle iç piyasadaki potansiyelli yerlileri takıma kazandırmak amacında. Bunlardan biri de Sivassporlu Emre Kılınç. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı kanat oyuncusu, hem her iki kenarda hem de orta sahanın merkezinde görev yapabiliyor. Emre ligde çıktığı 31 maçta 7 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Domagoj Vida: Beşiktaş'ta çok mutluyum

Pepe ayrıldıktan sonra Beşiktaş savunmasının yeni lideri olan Domagoj Vida, Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. Devre arasında pek çok Avrupa kulübünün gündemine gelen tecrübeli stoper, geleceğiyle ilgili konuştu. Vida, “Beşiktaş’ta çok mutluyum. 30 yaşına geldim. Ancak kariyerimin sonunun ne olacağını düşünmüyorum. Sağlığım yerindeyken çalışıyorum ve bu seviyede oynayabildiğim sürece sahalarda olacağım” dedi. Beşiktaş Yönetimi, çok yüksek bir teklif gelmediği takdirde Vida’yı takımda tutmayı planlıyor.

İlk imzayı Atiba atacak

Sezon başında aylarca yeni sözleşme bekledi, kampı kaçırdı. Ancak takıma katıldıktan sonra yine Beşiktaş’ın vazgeçilmezi olmayı başardı. Kanadalı futbolcu, sezonun ikinci yarısında Dorukhan ile çok iyi uyum sağlarken, 1 sene daha kalacak. Yönetim, lig biter bitmez iç transferde ilk imzayı Kanadalı futbolcuya attırmayı planlıyor. Atiba Hutchinson’ın sonraki sezonlarda da teknik heyette görev alması isteniyor.