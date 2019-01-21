Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'nın bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın VAR hakemi Fırat Aydınus oldu. Aydınus, dün akşam oynan Trabzonspor-Medipol Başakşehir müsabakasının da Video Yardımcı Hakem'iydi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, bu akşam evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın VAR hakemi de Fırat Aydınyus oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Çınar yer alacak.

Kasımpaşa-Rizespor mücadelesinin VAR'ı Fırat Aydınus, dün akşam Trabzonspor'un evinde Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybettiği maçta da aynı görevde bulunmuştu.

İHA