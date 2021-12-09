Fırat Arslan, Kıtalararası Şampiyonluğu’nu kazandı

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, eski Uluslararası Boks Federasyonu’nun (IBF) dünya şampiyonu Alejondro Berrio’yu devirerek büyük bir başarıya daha imza attı. Almanya’nın Köln kentinde Deniz Gemici Serrano tarafından düzenlenen galada Türk boksör Fırat Arslan da eldiven giydi.

Dördüncü raundda nakavtla kazandı

Üçüncü raunddan itibaren rakibini yumruk darbeleri ile yıpratan Arslan, sol kroşe ile yere sererken, köşesinden Berrio’nun sendelediğine dair uyarılar aldı. Dördüncü raundun sonlarına doğru yumruklarını etkili kullanan Arslan, rakibini yeniden yere serdi. Hakem, Alejondro Berrio’nun sağlık durumunu da göz önünde bulundurarak, karşılaşmayı sonlandırıp, Fırat Arslan’ın galibiyetini ilan etti. Fırat Arslan, bu sonuçla Dünya Boks Birliği’nin (WBA) Kıtalararası Şampiyonluk kemerini yeniden kazanmış oldu. Arslan, bundan sonraki hedefinin, yeniden Dünya Şampiyonluğu’nu kazanmak ve Dünya rekorunu kırmak olduğunu belirtti.

Vedat Alyaz: "ilk beşe yükseldik"

Sporcunun Basın Danışmanı Vedat Alyaz, bu sonuçla Fırat Arslan’ın Almanya sıralamasındaki birinciliğini koruduğunu ve Dünya sıralamasında ilk beş arasında yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bundan sonraki hedefimiz olan Dünya Şampiyonluğu için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Aynı gece ringe çıkan başarılı boksörümüz Hüseyin Cinkara da güçlü rakibi Venezuelalı Gusmyr Perdomo’yu devirerek, yenilgisizliğini sürdürdü. Sporcumuz bugüne kadar çıktığı 17 maçın hepsini kazanırken, bunlardan 14’ünü nakavtla alarak büyük bir başarıya imza attı.”