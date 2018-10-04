Fırat Arslan dünya şampiyonluğuna çıkıyor

Malik Promotion’un sahibi Okan Yavuz ve EC Boxing iş birliği ile düzenlenecek gala şimdiden büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Fırat Arslan’a yenilen kardeşinin intikamını almak için ringe çıkan Arnavut boksör Sefer Seferi, kardeşi Nuri Seferi’nin yenilmesini ailece kabullenemediklerini ve bunun için ringe çıkmaya karar verdiğini vurguladı.

Okan Yavuz: "Ülkemize bir altın kemer daha getireceğiz"

Aynı gece iki kemer mücadelesi yapılacağını belirten Fırat Arslan’ın menajeri Okan Yavuz, "Dünya şampiyonluğu ve WBO Kıtalar Arası Şampiyonluk kemerlerini ortaya koyacağız. Kazanan iki kemerin birden sahibi olacak. Rakibimiz Sefer Seferi, geçtiğimiz günlerde Klitschko’yu devirerek saltanatına son veren İngiliz boksör Tyson Fury’e karşı ringe çıkmış başarılı bir isim. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanıyoruz. Avrupa’nın göbeğinde istiklal marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çekmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Vedat Alyaz: "Muhteşem maçlar bizi bekliyor"

Fırat Arslan’ın basın danışmanı Vedat Alyaz ise müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Fırat, şu an için formunun zirvesinde. Son yaptığı maçta Tanzanyalı rakibini henüz maçın ikinci raundunda nakavt ederek büyük bir başarıya imza attı. Kendisine olan inancımız tamdır. Bu karşılaşmadan da alnımızın akıyla ayrılarak iki altın kemeri birden belimize takmanın haklı gururunu yaşayacağız. Aynı gecede Avrupa şampiyonumuz Fatih Keleş de ringe çıkacak. Kendisine ait altın kemerini korumak için mücadele verecek. Ayrıca çok sayıda başarılı sporcumuz da ringlerde olacak. Tüm gurbetçileri salonumuza gelerek sporcularımıza destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

İHA