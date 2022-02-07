Süper Lig 'de son olarak Galatasaray 'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Fiorentina tarafından unutulmuyor. Bir dönem Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim unutulmadı. İtalyan kulübü bugün yaptığı paylaşımda Fatih Terim ile Rui Costa'ya yer verdi. Tecrübeli teknik adamın Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde, Milan ile 2001 yılında oynanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçı hatırlatıldı.

Paylaşımda, "2001 yılında İtalya Kupası yarı final rövanş maçında, AC Milan'ı 2-0 yenerek finale yükseldik." ifadelerine yer verildi.

Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.







