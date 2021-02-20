Her ülkeden birçok futbolseverin ilgisini çeken ve heyecanlı müsabakaların yaşandığı liglerin başında İtalya Serie A Ligi gelmektedir. Bu ligde yer alan önemli takımlardan biriside Fiorentina takımıdır. Oyuncuları, teknik direktörü ve stadı ile merak uyandıran bir takımdır.

Fiorentina Stadı'nın adı nedir?

İtalya'nın köklü takımlarından birisi olan Fiorentina oldukça başarılı ekiplerden birisidir. Bu takımın kullandığı stadın ismi ise Artemio Franchi stadıdır. Kullanım açısından ideal bir stadyumdur. Stadın inşası ise 1930 yılında bitmiştir. Çim ısıtması bulunan stadın zemini her maçtan sonra kontrol edilerek bakımına önem verilmektedir.

Fiorentina Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Fiorentina takımının kullandığı stat olan Artemio Franchi stadyumu kapasite olarak 47.282 kişiliktir. Fiorentina takımı için ideal bir stat olarak hizmet verdiği söylenebilir. Geniş kapasitesi ile Fiorentina seyircisi için sevilen statlardan birisi olmayı başarmıştır. Fiorentina takımının birçok maçında seyirci stadı tamamen doldurmaktadır. Doğal bir çime sahip olan Artemio Franchi stadyumu oldukça geniş bir yapıya sahiptir.

Fiorentina takımı ligde olduğu kadar Avrupa maçlarında da başarılı sonuçlara imza atmaktadır. Bundan dolayı hem lig maçları hem de kupa maçları ile birçok maça çıkabiliyor. Yoğun bir maç trafiğine sahip olan Fiorentina takımı iç sahada oynayacağı maçlar için Artemio Franchi stadını kullanmaktadır. Ev sahibi olarak başarılı maçlar çıkartan Fiorentina takımı Artemio Franchi stadında yoğun bir seyirci desteğine sahiptir.