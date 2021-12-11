Fiorentina - Salernitana maçı önizleme

Dört maçlık iç saha galibiyet serisine sahip olan Fiorentina 17. hafta mücadelesinde ligin son sırasında bulunan Salernitana ile karşılaşacak.

Fiorentina geçen hafta Bologna'yı 3-2 yenerken, Salernitana Milan karşısında sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ligde zor günler geçiren deplasman ekibi son 6 maçında 5 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Bu kötü seride 11 gol yerken sadece 1 gol atma başarısı gösterdi.

Lig istatistiklerinde maç başı 1.7 gol oranına sahip olan Fiorentina, girdiği pozisyonları gole çevirme yüzdesi 14.

Oran Analizi

Fiorentina için 1.5 alt oranı 3.55 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst, Salernitana için 2.5 üst oranı 1.55 olduğunda toplam 3 maçın hepsi üst bitti.

Muhtemel 11'ler

Fiorentina

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Maleh, Gonzalez, Vlahovic, Callejon

Salernitana

Belec, Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri, Di Tacchio, Schiavone, L. Coulibaly, Kechrida, Ribery, Simy







