Fiorentina-Roma maç sonucu: 1 - 4

Fiorentina, Roma'yı Artemio Franchi'de konuk etti. Daniele Orsato'nun yönettiği maçta ilk gol 19. dakikada Roma adına Edin Dzeko'dan geldi. 21. dakikada Sırp sol bek Kolarov, harika frikiğiyle farkı 2'ye çıkardı. Fiorentina'lı Milan Badelj'yi ise 34. dakikada sahneye çıkarak ilk yarının skorunu belirledi: 1-2.

2. yarıda farkı daha da açan Roma, karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazanmasını bildi. Konuk ekibin 2. yarıdaki gollerini Lorenzo Pellegrini (73') ve Nicolo Zaniolo (88') kaydetti.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder oyuna 86. dakikada dahil olurken, maça kulübede başlayan Mert Çetin ise süre alamadı.

Roma bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, Fiorentina 17 puanda kaldı.