Fiorentina-Inter maç sonucu: 3-3

İtalya Serie A'daki son 2 maçını kazanan Inter, Fiorentina deplasmanında da henüz 1. dakikada geriye düşmesine rağmen 3-1 öne geçti ama 101. dakikadaki penaltıya engel olamadı ve 1 puana razı oldu.

Artemio Franchi'deki mücadelenin henüz 2. saniyesinde De Virj'in kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşen Inter, 5. dakikada eski bir Fiorentinalı olan Vecino ile skora dengeyi getirdi.

İlk yarının son bölümünde Politano nefis bir golle konuk takımı öne geçirdi. İkinci yarının başında VAR kararıyla gelen penaltıda Perisic farkı ikiye çıkardı. 73. dakikada bir harika gol de Muriel'den geldi ve fark bire indi. 90+7'de bu kez Fiorentina penaltı kazandı Vereteu 101.dakikada skoru ilan etti: 3-3.

Bu sonuçla Inter puanını 47'ye çıkarırken Fiorentina ise 36 puana yükseldi.