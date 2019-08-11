Fiorentina - Galatasaray (CANLI)

Süper Lig’in başlamasına 1 hafta kala, Galatasaray son hazırlık maçını Floransa’da Fiorentina ile oynuyor. Sarı-Kırmızılı ekip, bu mücadele ile birlikte en ciddi sınavlarından birini vermiş olacak. Galatasaray, şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında Leipzig’a 3-2, Augsburg’a da 4-1 yenilirken, ardından Bordeaux’yu 3-1, Panathinaikos’u da 2-1 mağlup etti. Aslan son olarak Süper Kupa maçında Akhisarspor'u tek golle devirip mutlu sona ulaşan taraf oldu. Maç öncesi İtalya’da üst üste 2 idman yapan Cim Bom, karşılaşma sonrası İstanbul’a dönecek ve ligin ilk haftasında oynanacak Denizlispor mücadelesine hazırlanacak.

MAÇ BAŞLADI...

1' İlk atak Fiorentina'dan geldi. Seri'nin topu indirdiği noktada Mortial, topu önünde buldu ve vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı.

6' Galatasaray'ın sağ kanadından etkili gelen Fiorentina, gole yaklaştı. Sottil'in çaprazdan attığı şut çerçeveyi bulmadı.

9' Galatasaray, en önemli atağını gerçekleştirdi. Belhanda'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan topu sürdü ve şut açısını buldu. Sağ ayağının dışıyla atan Linnes'e kaleci Dragowski geçit vermedi.

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Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.00'de başladı ve Smart Spor tarafından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de...

İLK 11'LER:

Fiorentina: Dragowski, Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola, Badelj, Benassi, Castrovilli, Boateng, Sottil, Montiel

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Feghouli, Jimmy Durmaz, Mbaye Diagne