Fiorentina efsanesi Fatih Terim!

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü salgını nedeniyle neredeyse tüm ligler ertelenirken kulüplerin sosyal medya hesapları meydan okuma adı verilen akımlara ilgi gösterdi. Kulüpler arasında başlayan 'Efsane oyuncuları seçme' akımına Serie A ekipleri Fiorentina ve AS Roma da katıldı.

Fiorentina, AS Roma'nın meydan okumasını kabul etti ve efsanelerini sıraladı. İtalyan ekibinin efsane teknik direktörü olarak Fatih Terim'i seçtiği görüldü. Listede Rui Costa, Batistuta gibi isimler ile birlikte Galatasaraylı eski oyuncu Ujfalusi de yer aldı.