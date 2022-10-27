Fiorentina - Başakşehir maçı (CANLI)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında İtalyan ekibi Fiorentina’ya konuk oluyor. Grupta oynadığı ilk mücadelede deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. RFS ile Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle biterken, rövanş müsabakasında ise kazanan 3-0'lık skorla Başakşehir oldu. İstanbul temsilcisi, grupta 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Oynadığı 4 müsabakada 7 puan toplayan Fiorentina da ikinci sırada yer alıyor.

Fiorentina 0-0 Başakşehir (Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor)





Fiorentina - Başakehir ilk 11'ler

Fiorentina: Pierluigi Gollini, Dodo, Nikola Milenkovic, Igor, Aleksa Terzic, Antonin Barak, Sofyan Amrabat, Rolando Mandragora, Christian Kouame, Riccardo Saponara, Luka Jovic

Yedekler: Pietro Terracciano, Michele Cerofolini, Cristiano Biraghi, Giacomo Bonaventura, Arthur Cabral, Jonathan Ikone, Luca Ranieri, Lorenzo Venuti, Szymon Zurkowski, Lucas Martinez Quarta, Alfred Duncan, Alessandro Bianco

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Junior Caiçara, Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Mounir Chouiar, Stefano Okaka

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Bertrand Traore, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner

Avrupa'da 47. maç

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 46 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 61 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da 11. sınav

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada 7 kez sahadan galip ayrıldı, 3 maç ise berabere tamamlandı. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 22 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde 4 gole engel olmadı.

Başakşehir'de attığı 5 gol ile en golcü isim İtalyan futbolcu Okaka olurken, onu Sırp orta saha Danijel Aleksic takip etti.

Allard Lindhout düdük çalacak

Fiorentina-Başakşehir karşılaşmasını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Mario Diks ve Charles Schaap üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Edwin Van De Graaf olacak.