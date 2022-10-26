Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında İtalyan ekibi Fiorentina’ya konuk olacak. Grupta oynadığı ilk mücadelede deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. RFS ile Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle biterken, rövanş müsabakasında ise kazanan 3-0'lık skorla Başakşehir oldu. İstanbul temsilcisi, grupta 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Oynadığı 4 müsabakada 7 puan toplayan Fiorentina da ikinci sırada yer alıyor.

Fiorentina - Başakehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19.45'te Artemio Franchi Stadyumu'nda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. EXXEN'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fiorentina - Başakehir muhtemel 11'ler

Fiorentina: Terraciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Duncan, Gonzalez, Arthur, Kouame

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Deniz, Traore, Serdar, Okaka

Avrupa'da 47. maç

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 46 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 61 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da 11. sınav

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada 7 kez sahadan galip ayrıldı, 3 maç ise berabere tamamlandı. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 22 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde 4 gole engel olmadı.

Başakşehir'de attığı 5 gol ile en golcü isim İtalyan futbolcu Okaka olurken, onu Sırp orta saha Danijel Aleksic takip etti.

Allard Lindhout düdük çalacak

Fiorentina-Başakşehir karşılaşmasını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Mario Diks ve Charles Schaap üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Edwin Van De Graaf olacak.