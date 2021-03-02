League of Legends herkesçe bilindiği üzere dünyada en çok oynanan oyunlardan biridir. Fiora karakteri de bu oyunun en beğenilen karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkar.

League of Legens'da Fiora Karakteri Kimdir?

Fiora, Valoran bölgesinin en tehlikeli silahşörlerinden biridir. Hızlı, acımasız ve oldukça da zeki bir karakterdir. Fiorsa Demacia Krallığı'ndan bir ailenin üyesidir. Oyun evrenin de bir skandal olarak anılan bir olayın sonucunda Fiora, yönetimi babasının elinden alarak ailenin başına kendisi geçmiştir. Bu olayın üzerine aile oldukça kötü bir duruma düşmüştür. Fakat Fiora, ailesinin eskiden olduğu gibi bir saygınlığa kavuşabilmesi için büyük bir mücadele içine girişmiş ve bunu sağlamak için de ant içmiştir. Fiora bu mücadelesinde kararlıdır ve karşısına çıkan tüm rakiplerine korku vermektedir.

Fiora'nın Karakter Özellikleri

Riot Point: 880

Mavi Öz: 4800

Can: 550 (Seviye başına +85)

Saldırı Gücü: 60 (Seviye başına +3.3)

Saldırı Hızı: 0,625 (Seviye başına % +3,2)

Hareket Hızı: 345

Can Yenileme: 8,25 (Seviye başına +0,55)

Zırh: 24 (Seviye başına +3,5)

Büyü Direnci: 32,1 (Seviye başına +1,25)

Roller: Suikastçi ve Savaşçı

Rakipler: Silah Ustası Jax, Işık Leydisi Lux

Fiora'nın Rün Rehberi ve Sezon 11'de Yenilenen Rünleri

Fiora'nın sahip olduğu rünler;

Azim: Hortlağın Pençesi, Artçı Şok, Muhafız, Tahrip, Yaşam Kaynağı, Kalkan Darbesi, Kondisyon, İkinci Şans, Kemik Zırh, Aşırı Büyüme, Canlandır, Gözü Kara.

İlham: Hextech Sıçratıcısı, Sihirli Pabuçlar, Mükemmel Zamanlama, Geleceğin Pazarı, Minyon Uçuran, Zaman Büken Karışım, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Hızını Al.

İsabet: Saldırıya Devam, Son Direniş, Ölümcül Tempo, Biç Devir, Ayağı Çabuk, Son Darbe, Yenilmez, Efsane: Çeviklik, Efsane:Kan, Efsane: Sıvışma, Pratik Zeka, Zafer, Şifa Taşkını.

Fiona'nın sezon 11'de yenilenen rünleri;

İsabet: Yenilmez, Pratik Zeka, Efsane: Kan, Son Direniş.

Azim: Metanet, Kemik Zırh, + %9 saldırı hızı, +10 değişken kuvvet, +5 zırh.

Fiora'nın Yetenekleri

Düellocunun Dansı: Fiora rakip şampiyonlara meydan okur, bunu yaparak rakiplerin kendisinden uzaklaşmalarını sağlar. Kendisine bir yön seçer ve rakibine o yönden vurmaya çalışır.

Hamle: Fiora önce belirli bir yöne hamle yapar, ardından rakibi deşer. Bu şekilde rakibe fiziksel hasar verir.

Karşı Hamle: Tüm hasar ve engellemeleri savuşturur, ardından bir yöne daldırır. Bu saldırı rakiplerin hızını bir süreliğine yavaşlatır.

Kılıç Sanatı: Sonradan yapacağı iki saldırı için Fiora'nın hızını arttırır. İlk saldırı rakibin hızını yavaşlatır. İkinci saldırı kritik vuruş imkanı sağlar.

Büyük Mücadele: Bu saldırı rakibin tüm zayıf noktalarını ortaya çıkarır. Aynı zamanda Fiora hedefinin yakınındayken hareket hızı kazanır.

Fiora'nın İtemları (Build)

Üçlü Kuvvet: 250 can, 250 mana, 25 saldırı gücü, bekleme süresinde %20 azalma, %5 hareket hızı.

Çelik Kaplamalı Çizme: 30 zırh.

Vahşi Hydra: 80 saldırı gücü, 0 taban can yenilenmesi, can çalma.

Ölümün Dansı: 80 saldırı gücü, bekleme süresinde azalma.

Koruyucu Melek: 40 saldırı gücü, 40 zırh.

Sterak'ın Güvencesi: 400 can, %25 taban saldırı gücü.

Fiora'nın Counter Şampiyonları (Pickler)

Fiora'nın karşısında zayıf olduğu rakipler;

Darius: Savaşçı ve Tank.

Jax: Suikastçi ve Savaşçı.

Pantheon: Suikastçi ve Savaşçı

Renekton: Savaşçı ve Tank.

Singed: Savaşçı ve Tank

Fiora'nın karşısında güçlü olduğu rakipler;

Aatrox: Savaşçı ve Tank.

Gangplank: Savaşçı.

Yasuo: Suikastçi ve Savaşçı.

Rengar: Suikastçi ve Savaşçı.

Riven: Suikastçi ve Savaşçı.

Fiora'nın Kostümleri

Klasik Fiora

Kraliyet Muhafızı Fiora

Gece Kuzgunu Fiora

Müdire Fiora

KOD ADI: Fiora

Havuz Partisi Fiora

Yükselen Kılıç Fiora

Kalp Deşen Fiora