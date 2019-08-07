40’ı kadın olmak üzere 263 kişinin mücadele ettiği Transcontinental Yarışı’nı Almanyalı bisikletçi, bugün saat 7:48’de tamamladı.

“Kazanmak benim için de sürpriz oldu” diyen Kolbinger, “Yarışa girdiğimde en azından kadınlar klasmanında podyumda yer alırım diye düşünüyordum ancak yarışın bütününü kazanan kişi olacağımı hiç düşünmedim” şeklinde konuştu.

Kolbinger, yarışta henüz sınırlarını zorlamadığını, daha fazlasına dayanabileceğini belirterek “Sanırım daha da zorlaştırabilir, daha az uyuyabilirdim” dedi.

Bu yıl yedinci edisyonu gerçekleşen yarış, ilk olarak 2013 yılında düzenlenmiş ve startı Londra’dan verilen yarış İstanbul’da sona ermişti.

Katılımcıların kendi rotalarını oluşturarak yarıştıkları organizasyonda her yarışçı Avusturya, Bulgaristan, Bosna, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Sırbistan, Slovenya, İsviçre ve Fransa olmak üzere en az yedi ülkeden geçmek durumunda.

Yolculuğuna 28 Temmuz’da Bulgaristan’ın doğu kıyısındaki Burgas kentinden başlayan Kolbinger, Avrupa kıtasına yayılmış dört kontrol noktasından geçmek için yola çıktı.

Farklı iklim koşullarında yüzlerce kilometre yolculuk eden ve yüksek rakımlı tırmanışların yanı sıra zorlu yol şartlarında mücadele eden Kolbinger, beşinci günden itibaren yarışa liderlik etmeye başladı. Günde yalnızca beş saat uyuyan ve 19 saat boyunca devamlı bisiklet sürdüğünü belirten 24 yaşındaki Alman bisikletçi, 10 günün sonunda Fransa’ya ulaşan ilk isim olmayı başardı.

(Cyclist)