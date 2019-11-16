Finlandiya ve İsveç, EURO 2020 vizesini kaptı

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 maç tamamlandı. Konuk ettiği Lihtenştayn’ı 3-0 mağlup eden Finlandiya J Grubu’nda puanını 18’e çıkararak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

F Grubu’nda ise İsveç, Marcus Berg ve Robin Quaison’un golleriyle deplasmanda Romanya’yı 2-0 mağlup ederek EURO 2020 vizesi aldı. Aynı grupta Norveç, Trabzonspor’da forma giyen Alexander Sörloth’un 2 gol attığı maçta Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonaya katılamayan takımlar arasında kaldı.

Elemelerin 9’uncu haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:

D Grubu

İsviçre-Gürcistan: 1-0

Danimarka-Cebelitarık: 6-0

F Grubu

Norveç-Faroe Adaları: 4-0

İspanya-Malta: 7-0

Romanya-İsveç: 0-2

J Grubu

Finlandiya-Lihtenştayn: 3-0

Ermenistan-Yunanistan: 0-1

Bosna Hersek-İtalya: 0-3