Finlandiya ilk kez Avrupa finallerinde

Kuzey temsilcisi, zayıf rakibini bu sezon İngiltere Premier Ligi’nde Norwich forması ile harikalar yaratan yıldız oyuncusu Teemu Pukki (2) ve Tuominen’in golleri ile 3-0 mağlup ederek, grubu İtalya’nın ardından ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Tarihinde ilk kez adını Avrupa Şampiyonası’na yazdıran Kuzey ülkesinde Finlandiyalılar bu başarıyı meydanlarda kutladı. Başkent Helsinki’de toplanan binlerci Finli, 0 dereceye aldırış etmeden tarihi zaferi saatlerce kutladı. Finlandiya’nın şimdiki hedefi ise Avrupa Şampiyonası’nda gruptan çıkmak.