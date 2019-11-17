Finlandiya ilk kez Avrupa finallerinde

Finlandiya’dan bir ilk... EURO 2020 Elemeleri’nde J Grubu’nda Önceki akşam Lihtenştayn’ı devirdi, final biletini aldı.

17 Kasım 2019, Pazar 06:01
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Finlandiya ilk kez Avrupa finallerinde

Kuzey temsilcisi, zayıf rakibini bu sezon İngiltere Premier Ligi’nde Norwich forması ile harikalar yaratan yıldız oyuncusu Teemu Pukki (2) ve Tuominen’in golleri ile 3-0 mağlup ederek, grubu İtalya’nın ardından ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Tarihinde ilk kez adını Avrupa Şampiyonası’na yazdıran Kuzey ülkesinde Finlandiyalılar bu başarıyı meydanlarda kutladı. Başkent Helsinki’de toplanan binlerci Finli, 0 dereceye aldırış etmeden tarihi zaferi saatlerce kutladı. Finlandiya’nın şimdiki hedefi ise Avrupa Şampiyonası’nda gruptan çıkmak.

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