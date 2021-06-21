Finlandiya - Belçika CANLI

EURO 2020 B Grubu'nda heyecan dorukta. Lider Belçika ile takipçisi Finlandiya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Bir üst turu garantileyen Belçika'ya, liderlik için Finlandiya ile berabere kalması yetiyor. Finlandiya ise kazanmalı ya da berabere kalması halinde Rusya'nın, Danimarka'ya kaybetmesini bekleyecek. Rusya, Danimarka'yı yener veya berabere kalıp, Finlandiya'nın Belçika'yı yenememesi durumunda bir üst tur biletini direkt kapacak.

Finlandiya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Felix Brych yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde olacak.

Takım kadroları

Bekçika: Courtois, Boyata, Denayer, Vermaelen, Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli, Doku, Eden Hazard, Lukaku

Finlandiya: Hradecky, Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Lod, Sparv, Kamara, Pohjanpalo, Pukki

EURO 2020 B Grubu puan durumu

1- Belçika / 6 puan

2- Finlandiya / 3 puan

3- Rusya / 3 puan

4- Danimarka / 0 puan

Hakem gözlemcisi Murat Ilgaz

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, EURO 2020'de Finlandiya ile Belçika arasında oynanacak B Grubu maçında görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz, müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.





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