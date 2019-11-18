Finikespor- Konaklı Belediyespor: 7-0

Ahmet ACAR/FİNİKE, (DHA) - ANTALYA Super Amatör Lig'in dokuzuncu haftasında oynanan maçta, Finike Belediyespor, Konaklı Belediyespor'u 7-0 yendi.

Finike Hasyurt Stadı'nda oynanan maçı Nazif Alan, Fevzi Bulur, Feyyaz Arıcı hakem üçlüsü yönetti. Maç, Finikespor'un vuruşu ile başladı. Maça hızlı başlayan taraf Finikespor oldu. 24. dakikada Finikespor atağında Burak ceza sahası içinde düşürüldü. Verilen penaltı atışını kullanan Haşim takımını 1 -0 öne geçirdi. 36. dakikadaki Finikespor atağında Haşim'in ara pasına dokunan Burak, topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı. 41. dakikada Burak'ın pasında Haşim, topu ağlara gönderdi: 3.0.

48. 49 ve 52. dakikalarındaki Finikespor ataklarında Recep, net gol pozisyonlarından yararlanamadı. 57. dakikada Finikespor atağında Haşim'e yapılan harekette hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Ali Can'ın penaltı atışı kaleci Murat'tan döndü. Geri dönen topu tamamlayan Arif Emre durumu 4-0 yaptı. 62. dakikadaki Finikespor atağında Haşim'in pasına sert vuran Ramazan durumu 5-0 yaptı. 85. dakikada Finikespor atağında, sağdan yapılan ortaya sert vuran Oğuzhan durumu 6-0 yaptı. 79. dakikada Konaklı Belediyespor'ndan Mustafa Mert, ikinci sarıdan kırımızı karta oyun dışı kaldı.

88. dakikada Finikspor atağında Haşim'in pasını takip eden Ramazan durumu 7-0 yaptı. Bu sonuçla Finike Belediyespor puanını 13 çıkardı ve ligde 8. sıraya yükseldi. Konaklı Belediyespor'un ise ligde henüz puanın yok.

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