Finikespor- ASAT Gençlikspor: 2- 3

Ahmet ACAR/FİNİKE, (DHA) - ANTALYA Süper Amatör Lig'in 11. haftasında oynanan maçta, Finike Belediyespor sahasında ASAT Gençlikspor'u 3-2 yenildi.

Finike İrfan Uğurlu Stadı'nda oynanan maçı, Bekir Yücel, Engin Altınay, Altan Özcan hakem üçlüsü yönetti. Maç, ASAT Gençlikspor'un vuruşu ile başladı. Maçın ilk on beş dakikası orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 18. dakikada ASAT'ın kullandığı korner atışında, Finikespor kelecisi Erdinç boşa çıktı. Boşta kalan topa dokunan Erkut, ASAT'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 26. dakikada Finikespor atağında Recep, net pozisyonda topu kaleciye nişanlayarak kaçırdı. İlk yarı 1-0 ASAT'ın üstünlüğü ile sone erdi.

59. dakikada Finikespor'dan Ramazan, serbest vuruştan yaptığı şık vuruşla durumu 1-1 yapan golü attı. 78. dakikada ASAT atağında araya atılan topa şık bir vuruş yapan Zafer, takımını deplasmanda bir kez daha öne geçiren golü attı. 80. dakikada Finikespor atağında, ceza sahası üzerinde seken tıpa çok sert vuran Haşim, durumu 2-2 yapan golü attı.

87. dakikada Finikespor ceza sahası içinde oluşan karambolde, topa son dokunan Mehmet Ali durumu 3-2 yapan golü attı. Karşılaşma ASAT Gençlikspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. ASAT puanını 22'ye çıkardı ve ligte 3. sıraya yükseldi. Finike Belediyespor ise 14 puanla 8. sırada bulunuyor.

Maçta, Finike Belediyespor'dan Ali, Recep ve Celal, ASAT Gençlikspor'dan Zafer ve Ertuğrul sarı kart gördü.

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