Suat SÖĞÜT/FİNİKE, (DHA) - FİNİKE Belediyesi tarafından farklı yaş ve kilolarda düzenlenen 'Hüseyin Yiğit Serbest Güreş Turnuvası'nda 175 sporcu mücadele etti.

Finike Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Antalya merkez, ilçeler ve Muğla bölgesinden toplam 175 sporcu katıldı. 11-12 yaş, 13-14-15 yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvada; farklı kilolarda birinci olan 22 sporcuya gram altın, madalya, yağmurluk, ikinci olan sporculara madalya ile eşofman, üçüncü olan sporculara ise madalya ve yağmurluk hediye edildi. Turnuvaya katkı sağlayan kurum amirleri antrenörler ve hakemlere ise plaket verildi.

Sporcuların gün boyu mücadele verdiği müsabakaları, protokol üyelerinin yanı sıra sporcular ve çok sayıda vatandaş izledi. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Hüseyin Yiğit Serbest Güreş Turnuvası'nın ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek turnuvaya katılan sporculara ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Başkan Geyikçi, “Birlikte ata sporumuz güreşin nesiller boyu hafızalardaki yerini taze tutmaya devam edecek ve önümüzdeki yıllarda turnuvamızı uluslararası boyuta taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

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