Ahmet ACAR/FİNİKE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Finike Belediyespor deplasmanda Lara Futbol Eğitim Merkezi Spor'u 5-2 yendi.

Zeytinköy 4. nolu sahada oynanan maçı Kemal Ögen, Fırat Olgun, Soner Kuşlar hakem üçlüsü yönetti. Maç, Laraspor'un vuruşuyla başladı. Maça hızlı başlayan Finike Belediyespor'un 10. dakikasındaki atağında Burak'ın ara pasında topla buluşan Haşim attığı şutla takımını 1-0 öne geçiren gollü attı. Maçın 25. dakikasında Finikesporlu Sercan'ın kullandığı korner atışında, Lara kalecisi Mehmet topu elinden kaçırdı. Ağlara giden topla Finikespor 2-0 öne geçti. 38. dakikadaki Finikespor atağında Haşim'in ara pasında topla buluşan Ramazan Çabuk durumu 3-0 yapan golü attı. İlk yarı 3-0 Finikespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Laraspor atak oynamaya başladı. 62. dakikadaki Laraspor atağında sağlan gelen ortaya Ömer Faruk sert vurdu. Ağlara giden topla durum 3-1'e geldi. 83. dakikada Laraspor'dan Ömer Susuz yaptığı presle topu kaptı. Kalecinin sağından topu ağlara göndererek durumu 3-2 yaptı. 88. dakikadaki Finikespor atağında Gökhan'ın ara pasında topla buluşan Ramazan Çabuk, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı: 2-4. 90. dakikada Finikespor kaptanı Haşim yaptığı presle kaptığı topu ağlara göndererek maçın sonucunu ilan etti: 2-5. Bu sonuçla Finikespor puanını 6'ya çıkararak ligde 8. sıraya yükseldi. Laraspor ise 2 puanda kalarak 11. sırada yer aldı.

Maçta Laraspor'dan Ersin, Sadık ve Ramazan, Finikespor'dan Gökhan sarı kart gören futbolcular oldu.

FOTOĞRAFLI